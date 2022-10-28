В «Химках» прокомментировали информацию об уголовном деле на руководство клуба

Заместитель директора по развитию «Химок» Алексей Кыласов высказался о слухах об уголовном деле на руководство команды из-за задержки зарплат сотрудникам.

«Начнём с того, что никакого дела нет. Откуда сливают информацию и как её получают Telegram-каналы, это отдельный вопрос. Определённые трудности есть не только у нашего клуба, но они решаются», — цитирует Кыласова «Матч ТВ».

По информации СМИ, подмосковный клуб после 13 поражений подряд позвал священника, который посетил поле и раздевалки. Также отмечается, что руководство клуба не выплачивает зарплату сотрудникам и игрокам.

«Химки» по итогам 14 туров с девятью очками занимают 15-е место в турнирной таблице. В сезоне-2022/23 уволили с поста главного тренера Сергея Юрана и Николая Писарева. Сейчас командой руководит Спартак Гогниев.

Ранее Роман Терюшков назвал спланированной диверсией поражение «Химок».