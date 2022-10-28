Гребнев о поражении Яна от О'Мэлли: считаю вердикт несправедливым

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев прокомментировал поражение россиянина Петра Яна в бою с американцем Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280.

«Теоретически победу О'Мэлли можно было натянуть. Но на что могут сослаться члены жюри? Разве что на урон. Но лично я считаю, что число акцентированных ударов и разнообразие техники должно играть не менее важную роль. Шон нанёс серьёзный ущерб Петру, продемонстрировал отличный бой. С дистанции он работал лучше. Но Ян тоже попадал, несколько раз потряс соперника, доставил ему не меньше проблем. Да, кто-то может обратить внимание на рассечение, но это не совсем корректно. В этом вопросе очень много зависит от особенностей кожи того или иного спортсмена. И это не говорит о том, что россиянин не бил его», — заявил Гребнев в интервью RT.

Он добавил, что Ян провёл шесть тейкдаунов и контролировал О'Мэлли в партере.

«Он был лучше в каждом раунде, пусть и не с большим отрывом. Поэтому считаю вердикт несправедливым. Не хочется впутывать сюда политику, говорить о предвзятости, планах. Но необходимо понимать, что в статусе чемпиона Шон гораздо интереснее UFC, чем Пётр. И теоретически это могло сыграть какую-то роль. В любом случае так судить нельзя. Это портит спорт», — добавил боец.

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