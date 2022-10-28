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Боец AMC Fight Night объяснил, почему у Яна возникают проблемы в защите

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Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев объяснил, почему у россиянина Петра Яна возникают проблемы в защите.
Боец AMC Fight Night объяснил, почему у Яна возникают проблемы в защите
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«С одной стороны, у Яна хорошая защита. В целом боксёрская «коробка» может работать в MMA, он неплохо адаптировал её для этих целей. С помощью неё он делает всевозможные обманки, бьёт хуки. Но не стоит забывать, что это элемент из другого вида спорта. Пётр постоянно нагибается вперёд, а в этот момент обзор сужается. В этом случае ты рискуешь пропустить тейкдаун, так как обе руки у тебя прижаты к голове. А также можешь не заметить скрытые удары оппонента», — заявил Гребнев в интервью RT.

Он добавил, что бойцу не стоить менять свой сформировавшийся стиль.

«Его стиль уже давно сформирован, серьёзных трансформаций ждать уже не стоит. Лично меня расстраивает другое. В его действиях стало меньше креатива. Раньше он постоянно менял стойки, бил бэкфисты. Сейчас же будто немного урезал свой функционал и делает лишь надёжные вещи наподобие двойки со смещением. В битве с О’Мэлли он удивил разве что ударом со сменой ног (свитч-киком), но до цели он не дошёл. Раньше Петра было очень сложно прочитать, сейчас он стал более предсказуемым. В любом случае с защитой также что-то нужно делать», — добавил боец.

Ранее Гребнев объяснил, почему Махачеву и Оливейре не стоит проводить реванш.

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