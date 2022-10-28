В Федерации футбола Таджикистана прокомментировали возможный матч со сборной России

В Федерации футбола Таджикистана прокомментировали возможное проведение товарищеского матча со сборной России.

«На данный момент точно можем сказать, что 7 и 8 ноября состоятся товарищеские матчи между сборными Таджикистана и России по футзалу в Душанбе», — цитирует представителя пресс-службы Фаридуна Салиева «Матч ТВ».

При этом он отметил, что пока не может высказаться о возможном проведении матча между командами России и Таджикистана по футболу. Он добавил, что официальная информация появится через несколько дней.

Напомним, что в сентябре сборная России обыграла на выезде команду Киргизии в товарищеском матче. Игра в Бишкеке завершилась со счётом 2:1.

Ранее Роман Зобнин рассказал, почему отказался от вызова в сборную России на сентябрьский матч с командой Киргизии.