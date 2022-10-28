Корнеев: не сказал бы, что «Спартак» смотрится интереснее ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев сравнил игру армейской команды и «Спартака» в сезоне-2022/23.

«Я бы не сказал, что «Спартак» смотрится интереснее ЦСКА. Дело в тактической системе и в исполнителях. У «Спартака» намного больше качества в атакующей линии и выше реализация созданных моментов», — цитирует Корнеева «Чемпионат».

Напомним, что команды сыграли вничью в рамках 13-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счётом 2:2.

После 14 туров Российской премьер-лиги армейцы набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые — вторые (29 очков).

Ранее Игорь Корнеев высказался о конкурентоспособности ЦСКА.