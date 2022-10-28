Юрист рассказал, каким пунктом может руководствоваться ФИФА при исключении РФС

Юрист Сергей Алексеев высказался о возможном исключении России из членства Международной федерации футбола (ФИФА).

«Считаю, что пока серьёзных оснований для исключения нет. Но к пункту «серьёзное нарушение устава, регламентов, решений или морального кодекса организации» можно притянуть почти любой вопрос», — цитирует юриста «Чемпионат».

Он добавил, что исключение возможно только на конгрессе и большинством голосов.

Украинская ассоциация футбола требует исключить Российский футбольный союз из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции новых территорий в чемпионаты России.

24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство договорилось с РФС об интеграции новых российских территорий в регулярные чемпионаты по футболу.

Ранее Борис Игнатьев оценил вероятность исключения РФС из ФИФА и УЕФА.