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Юрист рассказал, каким пунктом может руководствоваться ФИФА при исключении РФС

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Юрист Сергей Алексеев высказался о возможном исключении России из членства Международной федерации футбола (ФИФА).
Юрист рассказал, каким пунктом может руководствоваться ФИФА при исключении РФС
  • Legion-Media

«Считаю, что пока серьёзных оснований для исключения нет. Но к пункту «серьёзное нарушение устава, регламентов, решений или морального кодекса организации» можно притянуть почти любой вопрос», — цитирует юриста «Чемпионат».

Он добавил, что исключение возможно только на конгрессе и большинством голосов.

Украинская ассоциация футбола требует исключить Российский футбольный союз из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции новых территорий в чемпионаты России.

24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство договорилось с РФС об интеграции новых российских территорий в регулярные чемпионаты по футболу.

Ранее Борис Игнатьев оценил вероятность исключения РФС из ФИФА и УЕФА.

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