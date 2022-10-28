Корнеев: с таким составом ЦСКА невозможно бороться за золото
- РИА Новости
«ЦСКА не может ставить другие задачи, кроме выигрыша чемпионата, Кубка и выхода в группу Лиги чемпионов, хотя последнее сейчас неактуально. Но с этим составом их решение невозможно», — цитирует Корнеева «Чемпионат».
После 14 туров Российской премьер-лиги армейцы набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице.
29 октября ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в матче 15-го тура чемпионата России. Игра пройдёт на «РЖД Арене», начало в 19:00.
Ранее Николай Писарев объяснил, в чём Александру Головину надо прибавить для перехода в более перспективный клуб.