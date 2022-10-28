Зобнин: мне бы хотелось, чтобы пока не вызывали в сборную России

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, почему отказался от вызова в сборную России на сентябрьский матч с командой Киргизии.

«У меня появились хронические проблемы со здоровьем. Матч был, можно так сказать, не значимым для российского футбола, я попросил не вызывать. Мне бы хотелось, чтобы пока не вызывали», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

Напомним, что в сентябре сборная России обыграла на выезде команду Киргизии в товарищеском матче. Игра в Бишкеке завершилась со счётом 2:1. Роман Зобнин вошёл в расширенный список национальной команды.

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