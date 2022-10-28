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Боец UFC Мухаммад раскритиковал Ковингтона

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Американский боец полусреднего веса UFC Белал Мухаммад высказал недовольство, что бойцы Хамзат Чимаев и Колби Ковингтон опережают его в рейтинге промоушена.

«Я знаю, что ходят разговоры о бое Чимаева и Ковингтона, но этот поединок не имеет никакого смысла. Не думаю, что Колби в итоге согласится на него. Как я уже говорил, Ковингтон не принимает жёстких боёв, он не дерётся с парнями, у которых есть шанс победить его», — сказал Мухаммад на YouTube-канале ESPN MMA.

СМИ также сообщали, что победитель боя Чимаев — Ковингтон проведёт поединок за титул чемпиона UFC.

Чимаев пока не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. На его счету 12 побед в ММА и шесть — в UFC. В активе Ковингтона 17 побед и три поражения.

Поединок между бойцами планируется провести в марте 2023 года.

Ранее президент UFC Дана Уайт прокомментировал потасовку между Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым.

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