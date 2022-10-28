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Писарев объяснил, в чём Головину надо прибавить для перехода в более хороший клуб

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Тренер сборной России Николай Писарев высказался о текущем уровне игры полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Для того, чтобы уйти в более хороший клуб, мне кажется, Саше не хватает стабильной игры. Хотя бы один сезон провести ровно без травм. Потому что только он набирает хорошую форму и тут же травмируется, теряет место», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

26-летний Головин является воспитанником ЦСКА. Он перешёл в «Монако» в 2018 году. Российский полузащитник провёл за монегасков 149 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей м отдал 28 результативных передач.

В текущем сезоне Головин провёл 18 матчей, забил оди гол и отдал три результативные передачи.

Ранее Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал об адаптации игрока.

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