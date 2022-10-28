Прудников — о Павлюченко: у него шикарная карьера

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников отреагировал на решение нападающего клуба «Знамя» Романа Павлюченко завершить карьеру.

«Ну, наверное, уже пора. Но это не говорит о том, что он и дальше не мог играть. Как мы видим, в своём возрасте он постоянно забивал, и забивал чуть ли не больше всех несмотря на то, что играл в команде с молодежью», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

По его словам, если бы у Павлюченко было бы желание продолжить карьеру, он бы смог выступать на хорошем уровне. Он также подчеркнул, что нападающий понял для себя, что нужно завершить карьеру.

«А что касается его карьеры, то она у него шикарная: он поиграл в сборной России, в прекрасных клубах в России и Англии», — заключил Прудников.

40-летний россиянин выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. В составе национальной команды нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Также Павлюченко играл за «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Ротор» и «Тоттенхэм».

Ранее Павлюченко прокомментировал решение завершить профессиональную карьеру.