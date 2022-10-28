Узнать больше

Кроос: Вальверде может стать игроком мирового уровня для «Реала»

Короткая ссылка
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос похвалил своего одноклубника Федерико Вальверде.

«Мне всегда нравилась его манера игры. Поначалу его игра была очень неровной, но он всегда хотел совершенствоваться и завоёвывать доверие тренеров. Я думаю, что он станет игроком мирового уровня для «Реала» как минимум на ближайшие десять лет», — цитирует Крооса Marca.

24-летний уругвайский хавбек присоединился к «Реалу» в 2016 году. Он провёл за испанский клуб 219 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.

После 11 туров чемпионата Испании мадридский клуб набрал 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич сообщил, что завершит карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить