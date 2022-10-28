Кроос: Вальверде может стать игроком мирового уровня для «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос похвалил своего одноклубника Федерико Вальверде.

«Мне всегда нравилась его манера игры. Поначалу его игра была очень неровной, но он всегда хотел совершенствоваться и завоёвывать доверие тренеров. Я думаю, что он станет игроком мирового уровня для «Реала» как минимум на ближайшие десять лет», — цитирует Крооса Marca.

24-летний уругвайский хавбек присоединился к «Реалу» в 2016 году. Он провёл за испанский клуб 219 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 12 результативных передач.

После 11 туров чемпионата Испании мадридский клуб набрал 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич сообщил, что завершит карьеру в сборной Хорватии после чемпионата мира 2022 года в Катаре.