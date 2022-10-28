«РБ Спорт»: хавбек Урунов покинул «Урал» после того, как отказался выходить на замену в матче с «Сочи»
Конфликт между Гончаренко и Уруновым возник после того, как футболист отказался выходить на замену в матче с «Сочи», сообщает «РБ Спорт».
СМИ сообщали, что Урунов примет решение о переходе в «Навбахор», если клуб из Узбекистана пробьётся в Лигу чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК) по итогам текущего сезона.
21-летний полузащитник выступал за «Урал» с 2 сентября 2022 года. В нынешнем сезоне Урунов принял участие в трёх матчах за екатеринбуржцев и не отметился результативными действиями.
«Урал» располагается на десятой позиции с 16 очками.
Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил уровень игры Урунова.