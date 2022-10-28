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«РБ Спорт»: хавбек Урунов покинул «Урал» после того, как отказался выходить на замену в матче с «Сочи»

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Стали известны подробности конфликта между главным тренером «Урала» Виктором Гончаренко и полузащитником Остоном Уруновым.

Конфликт между Гончаренко и Уруновым возник после того, как футболист отказался выходить на замену в матче с «Сочи», сообщает «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что Урунов примет решение о переходе в «Навбахор», если клуб из Узбекистана пробьётся в Лигу чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК) по итогам текущего сезона.

21-летний полузащитник выступал за «Урал» с 2 сентября 2022 года. В нынешнем сезоне Урунов принял участие в трёх матчах за екатеринбуржцев и не отметился результативными действиями.

«Урал» располагается на десятой позиции с 16 очками.

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил уровень игры Урунова.

 

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