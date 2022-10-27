Фёдоров — о матче с минским «Динамо»: ЦСКА постарается больше таких спадов не допускать

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу армейского клуба над минским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Соперник показал, что нужно играть все 60 минут, делать правильные вещи, которые наши игроки знают как делать. Постараемся больше таких спадов не допускать», — приводит слова Фёдорова пресс-служба КХЛ.

Встреча в Москве завершилась со счётом 2:1.

В составе армейцев шайбы забросили Антон Слепышев (36-я минута) и Павел Карнаухов (55-я). У минской команды отличился Райан Спунер (57-я).

ЦСКА занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 33 очка. «Динамо» Минск (22) расположился на девятой строчке таблицы.

Ранее СКА одержал третью победу подряд, обыграв «Куньлунь».