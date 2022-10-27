Узнать больше

Фёдоров — о матче с минским «Динамо»: ЦСКА постарается больше таких спадов не допускать

Короткая ссылка
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу армейского клуба над минским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Соперник показал, что нужно играть все 60 минут, делать правильные вещи, которые наши игроки знают как делать. Постараемся больше таких спадов не допускать», — приводит слова Фёдорова пресс-служба КХЛ.

Встреча в Москве завершилась со счётом 2:1.

В составе армейцев шайбы забросили Антон Слепышев (36-я минута) и Павел Карнаухов (55-я). У минской команды отличился Райан Спунер (57-я).

ЦСКА занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 33 очка. «Динамо» Минск (22) расположился на девятой строчке таблицы.

Ранее СКА одержал третью победу подряд, обыграв «Куньлунь».

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить