Корнеев считает, что некоторые игроки ЦСКА не соответствуют амбициям команды
- РИА Новости
«Мне нравится, как работает и какую игру строит Федотов. ЦСКА всегда создаёт моменты и достаточно хорошо организован в обороне», — цитирует Корнеева «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что армейскому клубу нужно усиление состава. По его словам, у ЦСКА проблемы с реализацией моментов.
«По мне, ряд игроков — таких как Гайч, Фукс, Мендес, Заболотный — не соответствуют ни качествам, ни амбициям клуба, не говоря уже о средствах, потраченных на них», — заключил Корнеев.
После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице.
В субботу, 29 октября, красно-синие сыграют с «Локомотивом» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча пройдёт на «РЖД Арене». Игра начнётся в 19:00 мск.
Ранее полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил результаты команды в нынешнем сезоне.