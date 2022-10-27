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Корнеев считает, что некоторые игроки ЦСКА не соответствуют амбициям команды

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Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о построении игры ЦСКА.
Корнеев считает, что некоторые игроки ЦСКА не соответствуют амбициям команды
  • РИА Новости

«Мне нравится, как работает и какую игру строит Федотов. ЦСКА всегда создаёт моменты и достаточно хорошо организован в обороне», — цитирует Корнеева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что армейскому клубу нужно усиление состава. По его словам, у ЦСКА проблемы с реализацией моментов.

«По мне, ряд игроков — таких как Гайч, Фукс, Мендес, Заболотный — не соответствуют ни качествам, ни амбициям клуба, не говоря уже о средствах, потраченных на них», — заключил Корнеев.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

В субботу, 29 октября, красно-синие сыграют с «Локомотивом» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча пройдёт на «РЖД Арене». Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил результаты команды в нынешнем сезоне.

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