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Чесноков — о победе Медведева над Тимом: сейчас он находится в феноменальной форме

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над австрийцем Домиником Тимом во втором круге турнира в Вене.
Чесноков — о победе Медведева над Тимом: сейчас он находится в феноменальной форме
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

«Медведев играет здорово! Он легко двигался в матче с Басилашвили. Сейчас он находится в феноменальной форме. Игра с Домиником была очень хорошей. На сегодняшний день Тим вернулся в теннис. Сейчас он играет стабильно и хорошо», — цитирует Чеснокова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что игра получилось хорошей.

Медведев победил австрийца Тима в матче второго раунда турнира в Вене. Встреча продлилась 1 час 39 минут и завершилась победой Медведева в двух сетах — 6:3, 6:3.

В следующем раунде российский теннисист встретится с итальянцем Янником Синнером.

Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева над австрийцем Домиником Тимом в матче второго круга турнира в Вене.

 

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