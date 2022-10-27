Чесноков — о победе Медведева над Тимом: сейчас он находится в феноменальной форме
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«Медведев играет здорово! Он легко двигался в матче с Басилашвили. Сейчас он находится в феноменальной форме. Игра с Домиником была очень хорошей. На сегодняшний день Тим вернулся в теннис. Сейчас он играет стабильно и хорошо», — цитирует Чеснокова «Спорт-Экспресс».
Он также подчеркнул, что игра получилось хорошей.
Медведев победил австрийца Тима в матче второго раунда турнира в Вене. Встреча продлилась 1 час 39 минут и завершилась победой Медведева в двух сетах — 6:3, 6:3.
В следующем раунде российский теннисист встретится с итальянцем Янником Синнером.
Ранее олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева над австрийцем Домиником Тимом в матче второго круга турнира в Вене.