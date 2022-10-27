Гол Родригеса принёс «Лацио» победу над «Мидтьюлланном» в Лиге Европы

Итальянский «Лацио» на своём поле обыграл «Мидтьюлланн» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА.

Игра четвёртого тура группы F на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе римского клуба отличились Сергей Милинкович-Савич (36-я минута), Педро Родригес (58-я). В «Мидтьюлланне» отличился Густав Исаксен (8-я).

«Лацио» (восемь очков) занимает первое место в таблице. «Мидтьюлланн» (пять) располагается на четвёртой позиции.

Ранее «Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Цюриху» в Лиге Европы.