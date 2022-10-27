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Ди Мария опроверг информацию об уходе из «Ювентуса» в январе

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Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария прокомментировал новость, что в январе он покинет туринский клуб.
Ди Мария опроверг информацию об уходе из «Ювентуса» в январе
  • Gettyimages.ru
  • © Daniele Badolato - Juventus FC

«Заявления, которые вы читали и слышали, где я говорю, что собираюсь уйти в «Росарио Сентраль», появились недавно, но это заявления, которые я делаю с того дня, как впервые приехал играть в Европу в 2007 году. Это не означает, что я хочу уйти сегодня, и я не уйду в январе», — написал Ди Мария в социальных сетях.

34-летний аргентинский нападающий известен по выступлениям за «Реал Мадрид», «Бенфику», «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ. 6 июля Ди Мария перешёл в «Ювентус». Он провёл за туринский клуб семь матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал, что опасается пропустить чемпионат мира в Катаре из-за повреждения.

 

 

 

 

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