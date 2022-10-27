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Червиченко: Пиняеву нужно ещё год поиграть в Самаре, а оттуда можно переезжать в более интересный клуб

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе полузащитника Сергея Пиняева в другой клуб в текущем сезоне.
Червиченко: Пиняеву нужно ещё год поиграть в Самаре, а оттуда можно переезжать в более интересный клуб
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Если Пиняевым интересуется «Локомотив», то могу сказать, что у «Крыльев» сейчас более сильная команда, чем у железнодорожников. Думаю, что Пиняеву нужно ещё год поиграть в Самаре, а оттуда можно переезжать в более интересный клуб, чем «Локомотив», — «Спартак», ЦСКА или «Зенит»», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что молодым футболистам лучше попадать в «Спартак», так как главный тренер даёт шанс молодым игрокам.

Пиняев выступает за «Крылья Советов» с июля 2021 года. В текущем сезоне 17-летний вингер провёл десять матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном переходе полузащитника Сергея Пиняева в московский «Спартак» или санкт-петербургский «Зенит».

 

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