Канчельскис — об отказе Зобнина от сборной России: если не хочет, тогда вообще надо заканчивать

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о том, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил не вызывать его в национальную команду из-за проблем со здоровьем.

«Какое здоровье? С ума посходили, что ли? Уже не хотят в сборную приезжать. Если не хочет, тогда вообще надо заканчивать и не вызывать его больше никогда в жизни. Что это за отношение к нашей сборной? Странные люди, я не могу этого понять», — приводит слова Канчельскиса «Спорт день за днём».

Он также подчеркнул, что национальная команда сможет играть без хавбека красно-белых.

28-летний футболист является воспитанником «Академии Тольятти». Хавбек также выступал за «Динамо». В 2016 году Зобнин присоединился к «Спартаку». Он провёл за красно-белых 199 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 17 результативных передач.

Ранее полузащитник «Спартака» Данил Пруцев прокомментировал решение защитника ЦСКА Милана Гайича продолжить игру в моменте с первым голом в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).