Фигуристка Жилина лидирует после короткой программы на турнире юниоров

Фигуристка Вероника Жилина лидирует после короткой программы на всероссийских соревнованиях «Бархатный сезон» среди юниоров.

Жилина получила 76,67 балла. На втором месте расположилась Алиса Двоеглазова (70,96 балла). Третье — у Агаты Петровой (66,56).

Напомним, что фигуристка тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Жилина владеет четверными и акселем в три с половиной оборота.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением, что пара Никита Кацалапов — Виктория Синицина могут вернуться в состав сборной России по фигурному катанию, если будут международные соревнования.