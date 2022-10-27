Фигуристка Жилина лидирует после короткой программы на турнире юниоров
- РИА Новости
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Жилина получила 76,67 балла. На втором месте расположилась Алиса Двоеглазова (70,96 балла). Третье — у Агаты Петровой (66,56).
Напомним, что фигуристка тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Жилина владеет четверными и акселем в три с половиной оборота.
Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением, что пара Никита Кацалапов — Виктория Синицина могут вернуться в состав сборной России по фигурному катанию, если будут международные соревнования.