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Фигуристка Жилина лидирует после короткой программы на турнире юниоров

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Фигуристка Вероника Жилина лидирует после короткой программы на всероссийских соревнованиях «Бархатный сезон» среди юниоров.
Фигуристка Жилина лидирует после короткой программы на турнире юниоров
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Жилина получила 76,67 балла. На втором месте расположилась Алиса Двоеглазова (70,96 балла). Третье — у Агаты Петровой (66,56).

Напомним, что фигуристка тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Жилина владеет четверными и акселем в три с половиной оборота.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением, что пара Никита Кацалапов — Виктория Синицина могут вернуться в состав сборной России по фигурному катанию, если будут международные соревнования.

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