«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Роналду

Нападающий немецкого «Байера» Патрик Шик может заменить форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Marca со ссылкой на Mirror, английский клуб заинтересован в чешском нападающем и может подписать с ним контракт в случае ухода из команды Роналду.

В нынешнем сезоне Шик провёл за «Байер» 15 матчей во всех турнирах и забил три мяча. 26-летний нападающий также известен по выступлениям за итальянскую «Рому» и немецкий «Лейпциг». Контракт чешского форварда с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Наполи».