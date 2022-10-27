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«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Роналду

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Нападающий немецкого «Байера» Патрик Шик может заменить форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Роналду
  • AP
  • © Luis Vieira

Как сообщает Marca со ссылкой на Mirror, английский клуб заинтересован в чешском нападающем и может подписать с ним контракт в случае ухода из команды Роналду.

В нынешнем сезоне Шик провёл за «Байер» 15 матчей во всех турнирах и забил три мяча. 26-летний нападающий также известен по выступлениям за итальянскую «Рому» и немецкий «Лейпциг». Контракт чешского форварда с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Наполи».

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