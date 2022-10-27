Metaratings: «Лукойл» ведет переговоры о возвращении «Спартаку» классического ромба
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Лукойл» ведёт переговоры с РФСО «Спартак» о возвращении классической эмблемы красно-белых на постоянной основе, сообщает Metaratings.ru.
Матч между «Спартаком» и «Торпедо» пройдёт 30 октября на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 16:30 мск.
Уточняется, что красно-белые сыграют с автозаводцами в ретро-форме.
«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.
Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Торпедо».