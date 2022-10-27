Metaratings: «Лукойл» ведет переговоры о возвращении «Спартаку» классического ромба

Столичный «Спартак» может вернуться к классической эмблеме.

«Лукойл» ведёт переговоры с РФСО «Спартак» о возвращении классической эмблемы красно-белых на постоянной основе, сообщает Metaratings.ru.

Матч между «Спартаком» и «Торпедо» пройдёт 30 октября на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 16:30 мск.

Уточняется, что красно-белые сыграют с автозаводцами в ретро-форме.

«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Торпедо».