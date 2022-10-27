«Спартак» сыграет в ретро-форме в матче с «Торпедо»

Спартак» сыграет в матче 15-го тура РПЛ с «Торпедо» в специальной форме со старым логотипом клуба.

Московский клуб выложил видео, на котором мелькают кадры с изображением специальной формы, сообщается в Telegram-канале.

Матч между «Спартаком» и «Торпедо» пройдёт 30 октября на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 16:30 мск.

«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Торпедо».