«Спартак» сыграет в ретро-форме в матче с «Торпедо»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Московский клуб выложил видео, на котором мелькают кадры с изображением специальной формы, сообщается в Telegram-канале.
Матч между «Спартаком» и «Торпедо» пройдёт 30 октября на стадионе «Открытие Арена». Игра начнётся в 16:30 мск.
«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.
Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Торпедо».