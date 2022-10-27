Канчельскис: было бы интересно посмотреть на игру сборной России с легионерами РПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об идеи матча национальной команды России со сборной легионеров Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Почему бы и не сыграть с легионерами РПЛ? Это хорошая идея. Думаю, это правильно и целесообразно в данный момент. Легионеры у нас есть, было бы интересно посмотреть», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что сборная России 24 сентября в Бишкеке в товарищеском матче обыграла команду Киргизии со счётом 2:1.

Россия может провести в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в квалификации ЧМ-2023.

Ранее сообщалось, что Россия и Узбекистан ведут переговоры о товарищеском матче.