Делегация из России допущена к участию в конгрессе Международной федерации скейтбординга

Глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин сообщил, что российскую делегацию допустили к участию в конгрессе Международной федерации скейтбординга.

«Да, российская делегация приглашена на ежегодный конгресс. Мы провели определённую работу, чтобы участвовать в нём. Международная федерация скейтбординга воспринимает нас как надёжного партнёра», — приводит слова Вдовина ТАСС.

По его мнению, Международная федерация скейтбординга будет одной из первых федераций, которая включится в процесс возвращения российских спортсменов.

«Надеюсь, вернусь с конгресса, проголосовав не только по формальным вопросам, но и с лучшим пониманием, как нам жить дальше», — сказал он.

Проведение конгресса Международной федерации скейтбординга запланировано на 30 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Ранее исполнительный директор Федерации скейтбординга России Антон Стрюцков сообщил, что готов вынести на рассмотрение возможный запрос от аргентинца Матиаса дель Олио, изъявившего желание выступать за российскую команду.