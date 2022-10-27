Делегация из России допущена к участию в конгрессе Международной федерации скейтбординга
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«Да, российская делегация приглашена на ежегодный конгресс. Мы провели определённую работу, чтобы участвовать в нём. Международная федерация скейтбординга воспринимает нас как надёжного партнёра», — приводит слова Вдовина ТАСС.
По его мнению, Международная федерация скейтбординга будет одной из первых федераций, которая включится в процесс возвращения российских спортсменов.
«Надеюсь, вернусь с конгресса, проголосовав не только по формальным вопросам, но и с лучшим пониманием, как нам жить дальше», — сказал он.
Проведение конгресса Международной федерации скейтбординга запланировано на 30 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Ранее исполнительный директор Федерации скейтбординга России Антон Стрюцков сообщил, что готов вынести на рассмотрение возможный запрос от аргентинца Матиаса дель Олио, изъявившего желание выступать за российскую команду.