Российский нападающий «Нэшвилла» Тренин прокомментировал неудачную серию клуба

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин прокомментировал неудачную серию клуба.

«Нам важно вернуть свою игру, но сейчас ещё важнее добиться победы», — приводит слова Тренина пресс-служба «Нэшвилла».

«Нэшвилл» проиграл последние пять игр в НХЛ. Клуб с пятью очками располагается на 12-й строчке в Западной конференции.

Тренин в текущем сезоне забил одну шайбу и отдал одну результативную передачу в семи сыгранных матчах.

Ранее бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов высказался о заявлениях бывшего голкипера Доминика Гашека про российских спортсменов.