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Российский нападающий «Нэшвилла» Тренин прокомментировал неудачную серию клуба

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» Яков Тренин прокомментировал неудачную серию клуба.
Российский нападающий «Нэшвилла» Тренин прокомментировал неудачную серию клуба
  • AP
  • © Mark Zaleski

«Нам важно вернуть свою игру, но сейчас ещё важнее добиться победы», — приводит слова Тренина пресс-служба «Нэшвилла».

«Нэшвилл» проиграл последние пять игр в НХЛ. Клуб с пятью очками располагается  на 12-й строчке в Западной конференции.

Тренин в текущем сезоне забил одну шайбу и отдал одну результативную передачу в семи сыгранных матчах.

Ранее бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов высказался о заявлениях бывшего голкипера Доминика Гашека про российских спортсменов.

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