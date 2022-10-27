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Член парламента Великобритании о ЧМ-2022: Катар использует спорт для обеления себя после нарушений прав человека

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Член парламента Великобритании Лейла Моран прокомментировала высказывание главы МИД Джеймса Клеверли, призвавшего с уважением относиться к Катару, который примет чемпионат мира по футболу 2022 года.
Член парламента Великобритании о ЧМ-2022: Катар использует спорт для обеления себя после нарушений прав человека
  • AP
  • © Darko Bandic

«Катар использует спорт для обеления себя после нарушений прав человека. Официальные лица Соединённого Королевства, которые будут присутствовать на чемпионате мира, должны использовать своё положение для освещения нарушений прав человека, а не поддержки режима», — написала Морган на своей странице в Twitter.

Чемпионат мира по футболу 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее суперкомпьютер предсказал победителя чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

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