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Сафронов: действия Гашека вызывают изжогу

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Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов высказался о заявлениях бывшего голкипера Доминика Гашека про российских спортсменов.
Сафронов: действия Гашека вызывают изжогу
  • Gettyimages.ru
  • © Bruce Bennett

«Он просто больной человек, который играл на высочайшем уровне, был высочайшим спортсменом, а сейчас хочет просто определёнными неправильными действиями, которые вызывают изжогу, вызвать интерес к своей персоне», — цитирует Сафронова «ВсёПроСпорт».

Напомним, что Гашек предложил принять закон, запрещающий спортсменам из Чехии выступать в России. Накануне чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с клубом КХЛ СКА. Соглашение заключено до 2023 года.

Ранее Гашек объяснил, почему выступает резко против игры россиян в НХЛ.

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