Сафронов: действия Гашека вызывают изжогу

Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов высказался о заявлениях бывшего голкипера Доминика Гашека про российских спортсменов.

«Он просто больной человек, который играл на высочайшем уровне, был высочайшим спортсменом, а сейчас хочет просто определёнными неправильными действиями, которые вызывают изжогу, вызвать интерес к своей персоне», — цитирует Сафронова «ВсёПроСпорт».

Напомним, что Гашек предложил принять закон, запрещающий спортсменам из Чехии выступать в России. Накануне чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с клубом КХЛ СКА. Соглашение заключено до 2023 года.

Ранее Гашек объяснил, почему выступает резко против игры россиян в НХЛ.