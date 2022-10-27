Тренер Турсунов объяснил, почему ушёл от теннисистки Радукану

Российский тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал свой уход от британской теннисистки Эммы Радукану.

«Уходил ли я, чтобы работать с Белиндой Бенчич? Нет. Это абсолютная неправда. Я уходил от Эммы независимо от того, был ли доступен другой теннисист», — цитирует Турсунова Tennis Major.

Он также подчеркнул, что не сошёлся с британской теннисисткой на условиях контракта.

Напомним, что 11 октября Турсунов принял решение отказаться от дальнейшего сотрудничества с британской теннисисткой Эммой Радукану. В первой части сезона российский тренер сотрудничал с эстонкой Анетт Контавейт.

Ранее швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала информацию о начале сотрудничества с Турсуновым.