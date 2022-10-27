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Кунде — о вылете «Барселоны» из ЛЧ: есть ещё много трофеев, за которые мы будем бороться

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Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал вылет испанского клуба в Лигу Европы.
Кунде — о вылете «Барселоны» из ЛЧ: есть ещё много трофеев, за которые мы будем бороться
  • AP
  • © Bernat Armangue

«К сожалению, мы не смогли соответствовать высоким требованиям Лиги чемпионов. Тем не менее сезон ещё долгий, есть ещё много прекрасных трофеев, за которые нужно бороться, и мы будем бороться! Спасибо вам за вашу неизменную поддержку», — написал Кунде в социальных сетях.

«Барселона» в матче группы С на стадионе «Камп Ноу» со счётом 0:3 уступила мюнхенской «Баварии».

«Бавария» с 15 очками лидирует в турнирной таблице. Немецкий клуб оформил выход в плей-офф турнира. «Барселона» с четырьмя очками занимает третье место. Каталонская команда потеряла шансы на выход из группы.

«Барселона» в сезоне-2021/22 также не смогла выйти из группы.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал вылет «Барселоны» из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

 

 

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