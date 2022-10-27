Серджо Джованни вошёл в тренерский штаб «Торпедо»
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Как сообщает пресс-служба «Торпедо», Джованни работал вместе с главным тренером автозаводцев Андреем Талалаевым в «Химках» и «Ахмате».
Напомним, что следующий матч «Торпедо» проведёт 30 октября со «Спартаком». Игра начнётся в 16:30 мск.
«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.
Ранее пресс-служба «Торпедо» опубликовала видеоролик перед матчем со «Спартаком».