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Серджо Джованни вошёл в тренерский штаб «Торпедо»

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Итальянский тренер по физподготовке Серджо Джованни вошёл в тренерский штаб московского «Торпедо».
Серджо Джованни вошёл в тренерский штаб «Торпедо»
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Как сообщает пресс-служба «Торпедо», Джованни работал вместе с главным тренером автозаводцев Андреем Талалаевым в «Химках» и «Ахмате».

Напомним, что следующий матч «Торпедо» проведёт 30 октября со «Спартаком». Игра начнётся в 16:30 мск.

«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.

Ранее пресс-служба «Торпедо» опубликовала видеоролик перед матчем со «Спартаком».

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