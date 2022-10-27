Metaratings: Россия и Узбекистан ведут переговоры о товарищеском матче
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Сборная России в ноябре может сыграть в гостях со сборной Узбекистана, сообщает Metaratings.ru
Уточняется, что матч может пройти 20 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».
УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение, с кем бы могла сыграть сборная России в ближайшее время.