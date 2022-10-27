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Metaratings: Россия и Узбекистан ведут переговоры о товарищеском матче

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Сборные России и Узбекистана могут провести товарищеский матч 20 ноября в Ташкенте.
Metaratings: Россия и Узбекистан ведут переговоры о товарищеском матче
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

Сборная России в ноябре может сыграть в гостях со сборной Узбекистана, сообщает Metaratings.ru

Уточняется, что матч может пройти 20 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение, с кем бы могла сыграть сборная России в ближайшее время.

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