Минеев рассказал, что проведёт в Мариуполе подготовку к бою с Родригесом
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Место для сборов находится в районе Солнечный, который сильно пострадал. Его восстановлением занимается правительство Ульяновской области, в которой проживает Минеев.
«База наших строителей сейчас располагается в бывшем спортивном клубе. Я ещё летом попросил, чтобы ему уделили отдельное внимание… Поэтому в данный момент у нашей команды есть возможность провести там сборы и подготовку», — цитирует Минеева газета «Известия».
Также спортсмен сообщил, что после боя с Родригесом приостановит карьеру, поступит на контрактную службу и отправится в зону проведения специальной военной операции на Украине.
Бой Минеева с Родригесом по правилам кикбоксинга состоится 18 ноября в Москве.
Ранее Минеев прокомментировал третий бой с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.