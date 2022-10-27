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Минеев рассказал, что проведёт в Мариуполе подготовку к бою с Родригесом

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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, что заключительный этап подготовки к поединку с бразильцем Фернандо Родригесом проведёт в Мариуполе.
Минеев рассказал, что проведёт в Мариуполе подготовку к бою с Родригесом
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Nikishin

Место для сборов находится в районе Солнечный, который сильно пострадал. Его восстановлением занимается правительство Ульяновской области, в которой проживает Минеев.

«База наших строителей сейчас располагается в бывшем спортивном клубе. Я ещё летом попросил, чтобы ему уделили отдельное внимание… Поэтому в данный момент у нашей команды есть возможность провести там сборы и подготовку», — цитирует Минеева газета «Известия».

Также спортсмен сообщил, что после боя с Родригесом приостановит карьеру, поступит на контрактную службу и отправится в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Бой Минеева с Родригесом по правилам кикбоксинга состоится 18 ноября в Москве.

Ранее Минеев прокомментировал третий бой с Магомедом Исмаиловым по правилам бокса.

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