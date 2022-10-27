Левандовски заходил в раздевалку «Баварии» после поражения «Барселоны» в матче ЛЧ

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заходил в раздевалку мюнхенской «Баварии» после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

34-летний нападающий поприветствовал бывших одноклубников. «Всегда приятно видеть его снова. Мы сочувствуем ему, особенно зная, насколько он амбициозен», — цитирует полузащитника «Баварии» Томаса Мюллера журналист Тоби Альтшаффль в своих социальных сетях.

Напомним, что игра группы С на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенской «Баварии».

В составе гостей мячи забили Садио Мане (10-я минута), Эрик Максим Шупо-Мотинг (31-я) и Бенжамен Павар (90 + 5).

«Бавария» с 15 очками лидирует в турнирной таблице. «Барселона» с четырьмя очками занимает третье место. Каталонский клуб потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Баварии».