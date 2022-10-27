Павлюченко: закончил карьеру ещё четыре года назад

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о своих словах о завершении карьеры.

«Сегодня не говорил такие слова. Закончил карьеру ещё четыре года назад. Я просто играл за ФК «Знамя», но это не означает, что играл профессионально. Был в команде, помогал молодым ребятам, чему-то учил, делился», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

40-летний россиянин выступал за сборную России с 2003 по 2012 год. В составе национальной команды нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Также Павлюченко играл за «Спартак», «Локомотив», «Урал», «Кубань», «Ротор» и «Тоттенхэм».

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что экс-футболист сборной России Роман Павлюченко провёл хорошую карьеру.