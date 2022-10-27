Авербух — о партнёре Медведевой в «Ледниковом периоде»: Рогачёв пока фаворит

Хореограф и продюсер Илья Авербух назвал вероятного нового партнёра для серебряного призёра Олимпийских игр по фигурному катанию Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период».

«Ещё не определились с партнёром для Медведевой, но Рогачёв пока фаворит. Ещё идёт отсмотр», — цитирует Авербуха РИА Новости.

Напомним, что блогер Даня Милохин выступал в паре с Медведевой. В минувшем сезоне пара заняла третье место.

Милохин сообщил, что покинул «Ледниковый период» из-за усталости. Продюсер шоу Илья Авербух подтвердил, что Даня отказался от съёмок по личной инициативе.

Напомним, что 6 октября стартовали съёмки нового сезона проекта «Ледниковый период». Ведущими шоу стали Алина Загитова, Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Ранее Авербух рассказал, как относится к новой произвольной программе фигуристки Камилы Валиевой.