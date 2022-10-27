Хованцев считает несправедливой просьбу IBU оплатить СБР взнос за пропускаемый сезон
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«Это неправильно. По отношению к нам IBU никаких расходов не несёт. А за что платить-то мы должны? Это несправедливо», — цитирует Хованцева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 27 октября IBU обратился к СБР с просьбой выплатить ежегодный взнос в размере €150.
Конгресс IBU в сентябре продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о развитии биатлона в России в условиях санкций.