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Хованцев считает несправедливой просьбу IBU оплатить СБР взнос за пропускаемый сезон

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Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал просьбу Международного союза биатлонистов (IBU) оплатить Союзу биатлонистов России (СБР) взнос за пропускаемый российскими спортсменами сезон.
Хованцев считает несправедливой просьбу IBU оплатить СБР взнос за пропускаемый сезон
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«Это неправильно. По отношению к нам IBU никаких расходов не несёт. А за что платить-то мы должны? Это несправедливо», — цитирует Хованцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 27 октября IBU обратился к СБР с просьбой выплатить ежегодный взнос в размере €150.

Конгресс IBU в сентябре продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных соревнованиях. IBU также сохранил приостановку членства СБР и БФБ.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о развитии биатлона в России в условиях санкций.

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