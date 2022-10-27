Реванш с Альваресом не является обязательным для Бивола

Проведение второго боя с мексиканцем Саулем Альваресом не является обязательным для российского боксёра Дмитрия Бивола.

«Реванш с Альваресом не является обязательным. Дмитрий вправе выбирать. Сейчас необходимости срочно обсуждать этот бой нет», — приводит слова собеседника ТАСС.

5 ноября Биволу предстоит провести защиту титула в схватке с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над Альваресом.

Ранее Бивол выделил сильные стороны своего соперника Рамиреса.