Реванш с Альваресом не является обязательным для Бивола
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«Реванш с Альваресом не является обязательным. Дмитрий вправе выбирать. Сейчас необходимости срочно обсуждать этот бой нет», — приводит слова собеседника ТАСС.
5 ноября Биволу предстоит провести защиту титула в схватке с мексиканцем Хильберто Рамиресом.
За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 20 поединков, в каждом из которых одержал победу (11 — нокаутом). В последнем бою он взял верх над Альваресом.
Ранее Бивол выделил сильные стороны своего соперника Рамиреса.