Мешков заменит Кукуяна в матче 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН»
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым обслужит встречу между «Крыльями Советов» и «Пари НН», сообщает пресс-служба РФС.
Кукуяна заменили в связи с травмой икроножной мышцы правой ноги.
Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что красная карточка защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла, полученная в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом», отменена.