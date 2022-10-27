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Мешков заменит Кукуяна в матче 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН»

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Стало известно, кто заменит Павла Кукуяна на матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Пари НН».
Мешков заменит Кукуяна в матче 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым обслужит встречу между «Крыльями Советов» и «Пари НН», сообщает пресс-служба РФС.

Кукуяна заменили в связи с травмой икроножной мышцы правой ноги.

Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что красная карточка защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла, полученная в матче 14-го тура РПЛ с «Уралом», отменена.

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