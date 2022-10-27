Мешков заменит Кукуяна в матче 15-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Пари НН»

Стало известно, кто заменит Павла Кукуяна на матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Пари НН».

РИА Новости

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