В «Торино» ответили на вопрос о возможном выкупе Миранчука у «Аталанты»

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти высказался о возможности выкупа полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Сейчас мы не общаемся с «Аталантой» по поводу возможного выкупа Миранчука. Все разговоры на эти темы будут в конце сезона», — цитирует Ваньяти Sport24.

26-летний футболист перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Общая сумма трансфера достигала €14,5 млн.

В настоящее время россиянин арендован итальянским «Торино» до конца сезона с правом выкупа.

Ранее «Аталанта» досрочно рассчиталась с «Локомотивом» за трансфер Миранчука.