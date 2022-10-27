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В «Торино» ответили на вопрос о возможном выкупе Миранчука у «Аталанты»

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Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти высказался о возможности выкупа полузащитника Алексея Миранчука у «Аталанты».
В «Торино» ответили на вопрос о возможном выкупе Миранчука у «Аталанты»
  • Gettyimages.ru
  • © Nicolò Campo

«Сейчас мы не общаемся с «Аталантой» по поводу возможного выкупа Миранчука. Все разговоры на эти темы будут в конце сезона», — цитирует Ваньяти Sport24.

26-летний футболист перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Общая сумма трансфера достигала €14,5 млн.

В настоящее время россиянин арендован итальянским «Торино» до конца сезона с правом выкупа.

Ранее «Аталанта» досрочно рассчиталась с «Локомотивом» за трансфер Миранчука.

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