Узнать больше

Камоцци: для меня остаётся загадкой, как Урунов оказался в «Спартаке»

Короткая ссылка
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил уровень игры полузащитника Остона Урунова.
Камоцци: для меня остаётся загадкой, как Урунов оказался в «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Урунов — игрок очень низкого уровня. Для меня до сих пор остаётся загадкой, как он оказался в «Спартаке», как он смог попасть в такой большой клуб», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что не рекомендовал Урунова, когда работал в «Спартаке».

21-летний полузащитник выступал за «Урал» со 2 сентября 2022 года. В нынешнем сезоне Урунов принял участие в трёх матчах за екатеринбуржцев и не отметился результативными действиями.

«Урал» располагается на десятой позиции с 16 очками.

Ранее сообщалось, что Урунов близок к переходу в «Навбахор».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить