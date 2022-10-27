Камоцци: для меня остаётся загадкой, как Урунов оказался в «Спартаке»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил уровень игры полузащитника Остона Урунова.

«Урунов — игрок очень низкого уровня. Для меня до сих пор остаётся загадкой, как он оказался в «Спартаке», как он смог попасть в такой большой клуб», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что не рекомендовал Урунова, когда работал в «Спартаке».

21-летний полузащитник выступал за «Урал» со 2 сентября 2022 года. В нынешнем сезоне Урунов принял участие в трёх матчах за екатеринбуржцев и не отметился результативными действиями.

«Урал» располагается на десятой позиции с 16 очками.

Ранее сообщалось, что Урунов близок к переходу в «Навбахор».