КДК отменил красную карточку защитника «Крыльев» Бейла

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что красная карточка защитника «Крыльев Советов» Гленна Бейла, полученная в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» отменена.

«Арбитр неправильно удалил Бейла. Решение КДК — отменить ошибочно применённое удаление. Защитник сможет принять участие в следующей игре», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

После 14 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 14 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице.

Ранее глава КДК РФС сообщил, что ЦСКА оштрафован на 20 тыс. рублей за инцидент с футболкой защитника Милана Гайича в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом».