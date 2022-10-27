КДК отменил красную карточку защитника «Крыльев» Бейла
- РИА Новости
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«Арбитр неправильно удалил Бейла. Решение КДК — отменить ошибочно применённое удаление. Защитник сможет принять участие в следующей игре», — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».
После 14 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 14 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице.
Ранее глава КДК РФС сообщил, что ЦСКА оштрафован на 20 тыс. рублей за инцидент с футболкой защитника Милана Гайича в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом».