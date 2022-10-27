Тарасова: Валиева просила, чтобы расследование допингового дела проходило потише

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха обнародовать данные по допинг-делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Валиева просила, чтобы расследование допингового дела проходило потише. А они сначала одно сделали, потом другое. Я не понимаю действия МОК. Сначала что-то запрещают, затем разрешают. Без понятия, как всё это работает», — приводит слова Тарасовой Sport24.

21 октября в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька сообщил, что организация уведомила РУСАДА о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд, если решение по делу Валиевой не будет вынесено в ближайшее время.