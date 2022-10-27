Узнать больше

Тарасова: Валиева просила, чтобы расследование допингового дела проходило потише

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха обнародовать данные по допинг-делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
Тарасова: Валиева просила, чтобы расследование допингового дела проходило потише
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Валиева просила, чтобы расследование допингового дела проходило потише. А они сначала одно сделали, потом другое. Я не понимаю действия МОК. Сначала что-то запрещают, затем разрешают. Без понятия, как всё это работает», — приводит слова Тарасовой Sport24.

21 октября в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) заявили, что все действия, связанные с делом 16-летней российской фигуристки, являются конфиденциальными.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька сообщил, что организация уведомила РУСАДА о намерении обратиться в Спортивный арбитражный суд, если решение по делу Валиевой не будет вынесено в ближайшее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить