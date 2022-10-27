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Хэмилтон заявил, что подпишет новый контракт с Mercedes

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Британский гонщик Льюис Хэмилтон заявил, что подпишет новый контракт с Mercedes.
Хэмилтон заявил, что подпишет новый контракт с Mercedes
  • AP
  • © Luca Bruno

«В ближайшие два месяца мы сядем за переговоры и продлим контракт с Mercedes. Это семья, в которой я с 13 лет. Вместе мы прошли и огонь, и воду. Команда была со мной, когда меня исключили из школы, поддерживала после случившегося в 2021 году. Они были рядом во время взлётов и падений», — приводит слова Хэмилтона Auto Motor und Sport.

По словам гонщика, он верит в людей, которые работают в Mercedes.

«Я хочу быть лучшим партнёром по команде. Уверен, что мы способны сделать Mercedes сильнее и лучше, и я хочу быть частью этого», — сказал он.

37-летний британец является семикратным чемпионом мира «Формулы-1». Действующее соглашение Хэмилтона с Mercedes истекает в конце 2023 года.

Ранее Mercedes анонсировал изменения болида в следующем сезоне «Формулы-1».

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