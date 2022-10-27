Губерниев считает, что все российские сборные пропустят минимум две Олимпиады

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«России не будет ни на этих Олимпийских играх, ни на следующих. Надо это всем понять. Не понимаю, на что мы надеемся. Мой прогноз — все российские сборные пропустят минимум две Олимпиады. И летнюю, и зимнюю пропустят в полном составе», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

27 октября в Международном олимпийском комитете сообщили, что сборные России по волейболу не примут участия в Олимпиаде 2024 года.

Ранее во Всероссийской федерации волейбола рассказали о шансах сборных страны принять участие в Олимпиаде-2024.