Роган считает, что Ян победил О'Мэлли в бою на UFC 280

Комментатор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джо Роган считает, что российский боец смешанных единоборств (MMA) Пётр Ян победил американца Шона О'Мэлли в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Это был очень близкий поединок. О'Мэлли определённо нанёс Яну урон, поймал его коленом. Вопрос в другом: как оценивать тейкдаун? Как оценивать контроль? Какова ценность тейкдаунов без нанесения урона? Я не отрицаю, что Пётр забрал этот поединок, потому что я думал, что он выиграл. Что мы имеем: тейкдауны без нанесения урона против стойки с нанесением урона. Но у Петра тоже были хорошие моменты в стойке, он потряс О'Мэлли ударом с левой», — сказал Роган на подкасте The Joe Rogan Experience.

Комментатор считает, что в ММА есть проблема с системой подсчёта очков.

«Бойцы могут показать близкий раунд, и один из них победит со счётом 10:9, а в другой раз он может уверенно забрать раунд и также выиграть со счётом 10:9. Это бессмыслица. Эта система разработана для бокса, и она хорошо туда вписывается. Но для ММА нужна гораздо более комплексная система подсчёта», — сказал он.

Напомним, что Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29:28, 29:28, 28:29).

Ранее О’Мэлли сообщил, что пересмотрел поединок с Яном в рамках турнира UFC 280.