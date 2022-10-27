Фетисов — о доходах Кокорина: это его право похвалиться чем-то
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«Это его право похвалиться чем-то, кроме спортивных достижений. Можно порадоваться за Александра. Но хочу оговориться — важен контекст вопроса. Это не их вина, а их беда, что они, наверное, получили деньги, не заработав их. Правильно всё сказал на самом деле», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
По его словам, Россия не показывает хороших результатов, поскольку футболисты оцениваются не по успехам на поле, а по другим параметрам.
«Можно только сожалеть по этому поводу», — сказал Фетисов.
Кокорин заявил, что заработал больше всех российских футболистов.
31-летний форвард в семи матчах за «Арис» забил три мяча, сделал две результативные передачи. Кокорин перешёл в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа 2022 года.
Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценил игру нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.