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Матыцин: «Зенит» проведёт товарищеский матч с «Сепаханом» в Иране в ноябре

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Министр спорта Олег Матыцин провёл встречу с послом Ирана в России Каземом Джалали.
Матыцин: «Зенит» проведёт товарищеский матч с «Сепаханом» в Иране в ноябре
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«При поддержке Министерства спорта подписан Меморандум о сотрудничестве между клубами. Важным событием должна стать встреча «Зенита» и «Сепахана», которая запланирована в Иране 27 ноября»», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

По его словам, также между командами налажен продуктивный диалог, идёт активный обмен опытом. Планируется совместное участие клубов в международных турнирах. Матыцин добавил, что сейчас на базе Центра повышения квалификации проходят обучение иранские тренеры

«Зенит» с 36 очками по итогам 14 туров лидирует в чемпионате России. Команда Сергея Семака в ближайшем матче сыграет в гостях с «Краснодаром».

Ранее Семак ответил на вопрос о будущем полузащитника Алексея Сутормина. 

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