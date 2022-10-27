Матыцин: «Зенит» проведёт товарищеский матч с «Сепаханом» в Иране в ноябре

Министр спорта Олег Матыцин провёл встречу с послом Ирана в России Каземом Джалали.

«При поддержке Министерства спорта подписан Меморандум о сотрудничестве между клубами. Важным событием должна стать встреча «Зенита» и «Сепахана», которая запланирована в Иране 27 ноября»», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

По его словам, также между командами налажен продуктивный диалог, идёт активный обмен опытом. Планируется совместное участие клубов в международных турнирах. Матыцин добавил, что сейчас на базе Центра повышения квалификации проходят обучение иранские тренеры

«Зенит» с 36 очками по итогам 14 туров лидирует в чемпионате России. Команда Сергея Семака в ближайшем матче сыграет в гостях с «Краснодаром».

Ранее Семак ответил на вопрос о будущем полузащитника Алексея Сутормина.