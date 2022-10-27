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Вратарь «Айлендерс» Сорокин признан первой звездой дня в НХЛ

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Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Вратарь «Айлендерс» Сорокин признан первой звездой дня в НХЛ
  • AP
  • © John Minchillo

27-летний россиянин в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (3:0) оформил шатаут, отразив 41 бросок.

Второй звездой дня назван нападающий «Эдмонтона» Райана Нюджента-Хопкинса, который отметился победной шайбой во встрече с «Сент-Луисом» (3:1).

Третья звезда дня — защитник «Тампы» Михаил Сергачёв. На счету 24-летнего россиянина гол и голевая передача в игре против «Анахайма» (4:2).

Ранее сообщалось, что шатаут Сорокина помог «Айлендерс» победить «Рейнджерс».

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