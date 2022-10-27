Вратарь «Айлендерс» Сорокин признан первой звездой дня в НХЛ
- AP
- © John Minchillo
27-летний россиянин в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (3:0) оформил шатаут, отразив 41 бросок.
Второй звездой дня назван нападающий «Эдмонтона» Райана Нюджента-Хопкинса, который отметился победной шайбой во встрече с «Сент-Луисом» (3:1).
Третья звезда дня — защитник «Тампы» Михаил Сергачёв. На счету 24-летнего россиянина гол и голевая передача в игре против «Анахайма» (4:2).
Ранее сообщалось, что шатаут Сорокина помог «Айлендерс» победить «Рейнджерс».